Военные Асада не пропустили американские бронетранспортеры

Военнослужащие сирийской армии не пропустили через свой блокпост механизированный патруль американских сил в окрестностях города Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке. Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, когда военные США приблизились на бронетранспортерах к району Мазраат-Шавиш, сирийские солдаты вышли на шоссе и перекрыли им проезд.

Агентство отмечает, что американским военным не угрожали оружием. В результате им пришлось изменить маршрут движения.