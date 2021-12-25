Житель Баку шантажировал пользователей соцсетей личными фото и видео

В результате операции, проведенной сотрудниками прокуратуры и полиции, задержан житель Баку Кямран Искендеров, который, завладев личными фото и видео пользователей соцсетей, путем шантажа требовал от них деньги.

АПА сообщает, что в отношении К.Искендерова возбуждено уголовное дело по статье 182.1 (вымогательство путем шантажа) УК Азербайджана, Бинагадинский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили эту информацию.