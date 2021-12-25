Более 400 ракет запустили хуситы по Саудовской Аравии

Сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили более 400 баллистических ракет по территории Саудовской Аравии. Такие данные привел официальный представитель командования аравийской коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд, полковник Турки аль-Малики.

"Хуситы выпустили 430 баллистических ракет по территории королевства", - приводит телеканал Al-Hadath слова аль-Малики, не уточнившего при этом, о каком периоде идет речь.

Полковник добавил, что в атаках с воздуха по Саудовской Аравии хуситы применили более 850 беспилотников. По информации аль-Малики, для запуска ракет и заминированных беспилотников мятежники используют международный аэропорт в городе Сана, который находится под контролем "Ансар Аллах".

Кроме того, отметил представитель аравийской коалиции, хуситы направили около 100 начиненных взрывчаткой катеров на объекты в Красном море: "Все они были уничтожены силами коалиции".