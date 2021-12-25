Кадыров все еще ждет ответа от Турции

Глава Чечни Рамзан Кадыров ждет реакции от руководства Турции на заявления МИД РФ в связи с открытием парка имени Джохара Дудаева в турецком городе Кëрфез.

Кадыров отметил, что надеется на то, что руководство Турции примет правильное решение. "Мы очень любим Турцию... богатая история... мусульманское наследие… Поэтому не хотелось бы, чтобы наши отношения испортились из-за непонятной ситуации", - приводит РИА Новости слова Кадырова.

Генерал Джохар Дудаев, первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил, был убит в апреле 1996 года у чеченского села Гехи-Чу. Ранее сообщалось, что в городе Кëрфез турецкой провинции Коджаэли открылся парк, который местные власти назвали именем Дудаева. В связи с этим Кадыров в Telegram-канале обвинил власти Турции в якобы поддержке "террористов, совершивших преступления в России", и призвал российские власти принять дипломатические меры.