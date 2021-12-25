В ходе расследования было установлено, что за день до трагического инцидента Новруз незаметно собрал в школьную сумку, которую принес с собой, два килограмма картофеля. Однако донести его до дома не смог - вечером во время осмотра работников на выходе с поля картофель обнаружили, изъяли и выгрузили на склад. Охранники в связи с этим получили выговор от начальства. А в день происшествия Насими Исмаилов предупредил рабочих – будет проверять каждого, чтобы предотвратить кражи. После этого у него произошла словесная перепалка с Новрузом.

В своих показаниях обвиняемый Насими Исмаилов сообщил, что приступил к своей смене на поле вечером. Об убийстве рассказывает хладнокровно: «Я сказал рабочим, что буду проверять их сумки. Новрузу мои слова не понравились. Он спросил, почему я так поступаю, ругаясь матом, приблизился ко мне. Я вытащил из кармана нож и ударил его. Двое рабочих подхватили Новруза и уложили его на землю. Я не стал там задерживаться. Написал своему знакомому, работающему в отделе полиции, о произошедшем, сказал, что хочу сдаться, попросил прийти и забрать меня. Через некоторое время приехали сотрудники полиции. Меня доставили в отдел полиции Газахского района. О содеянном сожалею».

Расследование убийства выявило еще одно обстоятельство. Выяснилось, что работники ООО трудятся по 18 часов в день. Жители деревни практически за гроши работают на полях с утра до вечера. В показаниях матери убитого, Кифаят Мирзаевой, говорится, что оба ее сына с 5 часов утра до 22 часов вечера занимались уборкой картофеля.

«В тот день Новруз и Турал поехали на работу на рассвете. А потом около 7 часов вечера кто-то подошел к нашей двери, сказал, что в сельсовете просят удостоверение личности Новруза. Я этого человека не знала и просьбу его не выполнила. Через некоторое время пришел мой сын Турал и сказал, что Новруз подрался, ранен и без удостоверения личности в больницу его не помещают. Когда дома начали собираться друзья Турала, заподозрила неладное. Стала расспрашивать, но мне ничего не сказали. Не сказали мне ничего и собравшиеся во дворе. Только на следующее утро выяснила, что мой сын получил ножевое ранение и умер...»