Мансуров из-за нужды украл два килограмма картофеля. И его убили haqqin.az из зала суда
В селе Икинджи Шихлы Газахского района 21-летний Новруз Мансуров, из-за нужды укравший с поля, принадлежащего ООО Investel Group, два килограмма картофеля, был убит охранником этой компании.
Как сообщает корреспондент haqqın.az, судебное расследование преступления, совершенного в августе этого года, завершилось на днях в Гянджинском суде по тяжким преступлениям. Убил Мансурова его ровесник, житель села Юхары Салахлы Газахского района Насими Исмаилов.
В ходе расследования было установлено, что за день до трагического инцидента Новруз незаметно собрал в школьную сумку, которую принес с собой, два килограмма картофеля. Однако донести его до дома не смог - вечером во время осмотра работников на выходе с поля картофель обнаружили, изъяли и выгрузили на склад. Охранники в связи с этим получили выговор от начальства. А в день происшествия Насими Исмаилов предупредил рабочих – будет проверять каждого, чтобы предотвратить кражи. После этого у него произошла словесная перепалка с Новрузом.
В своих показаниях обвиняемый Насими Исмаилов сообщил, что приступил к своей смене на поле вечером. Об убийстве рассказывает хладнокровно: «Я сказал рабочим, что буду проверять их сумки. Новрузу мои слова не понравились. Он спросил, почему я так поступаю, ругаясь матом, приблизился ко мне. Я вытащил из кармана нож и ударил его. Двое рабочих подхватили Новруза и уложили его на землю. Я не стал там задерживаться. Написал своему знакомому, работающему в отделе полиции, о произошедшем, сказал, что хочу сдаться, попросил прийти и забрать меня. Через некоторое время приехали сотрудники полиции. Меня доставили в отдел полиции Газахского района. О содеянном сожалею».
Расследование убийства выявило еще одно обстоятельство. Выяснилось, что работники ООО трудятся по 18 часов в день. Жители деревни практически за гроши работают на полях с утра до вечера. В показаниях матери убитого, Кифаят Мирзаевой, говорится, что оба ее сына с 5 часов утра до 22 часов вечера занимались уборкой картофеля.
«В тот день Новруз и Турал поехали на работу на рассвете. А потом около 7 часов вечера кто-то подошел к нашей двери, сказал, что в сельсовете просят удостоверение личности Новруза. Я этого человека не знала и просьбу его не выполнила. Через некоторое время пришел мой сын Турал и сказал, что Новруз подрался, ранен и без удостоверения личности в больницу его не помещают. Когда дома начали собираться друзья Турала, заподозрила неладное. Стала расспрашивать, но мне ничего не сказали. Не сказали мне ничего и собравшиеся во дворе. Только на следующее утро выяснила, что мой сын получил ножевое ранение и умер...»
Турал, который был свидетелем убийства брата, рассказал, что в день инцидента они работали на поле на тракторах: «За два дня до этого за нами на поле приехал автомобиль «ГАЗель». Когда мы сели в машину и направились в административное здание компании, Новруз сказал, что в его сумке несколько килограммов картофеля. Я поругал брата. Обычно после работы охранники проверяли всех».
По словам Турала, живёт их семья бедно, и его брат решился на кражу из-за нужды. «И мать поругала брата. На следующий день охранник спросил у меня, кто украл картофель. Я извинился за Новруза, пообещал, что такого не повторится».
Однако несмотря на извинения охранник Насими Исмаилов рассказал об инциденте другим рабочим и заявил, что сумки всех на выходе будут проверяться.
«Насими сказал, что всех проверит. Мой брат спросил, почему он так поступает, и приблизился к нему. Я не ожидал, что охранник ударит Новруза ножом. Они стояли лицом к лицу. Вдруг брат схватился за сердце, отступил на два-три шага назад и упал на землю. Я был в шоке, не знал, что делать. Новруз вскоре скончался...» - вспоминает Турал.
Решением суда Насими Исмаилов приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.
Отметим, что ООО Investel Group, занимающееся производством сельскохозяйственной продукции, владеет тысячами гектаров посевных площадей в Газахском районе, в том числе агропарком в селе Икинджи Шихлы.