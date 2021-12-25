Кадыров объяснил, почему назначил свою дочь министром культуры

"Я долго думал, кого бы назначить министром культуры. Я видел время, которое она провела первым заместителем министра и какие у неё были успехи. Просто так, из-за того, что человек мой родственник, я никого никогда не назначаю. Я видел, как она занималась теми проблемными вопросами, которыми никто не занимался: это библиотеки, музеи, театры... После ее прихода в министерство она очень много сделала в плане развития театральной культуры, музеев, библиотек", - сказал Кадыров, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, у него на столе лежит неподписанное заявление об уходе Айшат с поста - на случай, если она не справится: "В резиденции там два заявления от неё, у меня лежат на столе... В любое время, когда она не справится, я поставлю дату и уволю ее...".

Айшат Кадырова окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года являлась директором модного дома Firdaws, в сентябре прошлого года заняла пост первого замминистра культуры Чечни. В октябре текущего года назначена на должность министра культуры региона.