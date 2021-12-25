В Израиле разрешили использование первого лекарства от коронавируса в таблетках

Сегодня, 26 декабря, минздрав Израиля выдал экстренное разрешение на применение лекарства от коронавируса «Паксловид», разработанного компанией Pfizer. Израиль уже заказал у Pfizer первую партию препарата. Около 100 тысяч доз должны прибыть в страну 29 декабря. Об этом сообщает издание «Детали».

«Паксловид» - первое лекарство от коронавируса в таблетках, которое больные могут принимать на дому, без госпитализации. Оно сочетает в себе два действующих вещества - новый противовирусный препарат «Нирматрелвир» и более старый – «Ритонавир». Пятидневный курс приема «Паксловида» включает три таблетки по два раза в день.

По результатам второй и третьей фаз клинических испытаний препарат Pfizer на 90% эффективен в предотвращении госпитализаций и смертей среди пациентов из группы риска, страдающих хроническими заболеваниями. По последней информации, лекарство эффективно и против штамма «омикрон».

Минздрав Израиля допустил лекарство к использованию после того, как 22 декабря «Паксловид» получил аналогичное разрешение в США от американского регулятора FDA.