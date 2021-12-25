Кому нужна работа? В Англии ищут короля для небольшого острова

"Разыскивается человек, имеющий опыт работы в пабе, любовь к изоляции и готовый отметить свое назначение, сидя на троне и поливая голову пивом", – отмечается в публикации.

Городской совет города Барроу-ин-Фернесс в Англии ищет человека, который будет управлять баром и гостиницей, следить за замком XIV века и, самое главное, быть королем (королевой) острова Пил Айленд. Об этом сообщает британская "Гардиан".

Из минусов работы - плохая погода, безлюдная местность, ненормированный рабочий день. Среди плюсов – возможность наблюдать за тюленями и птицами, "наслаждаться потрясающими закатами и, если у вас проблемы с самооценкой, знать, что вы действительно будете королем или королевой".

Это официальная должность и существует особый ритуал вступления в нее. Будущий монарх садится на деревянный трон, берет в руки старую саблю и надевает шлем, после чего ему на голову выливают несколько ведер пива.

От английского побережья до острова — 800 метров. В обязанности правителя входит прием туристов с апреля по сентябрь, когда работает паромное сообщение. В остальное время монарх предоставлен сам себе.