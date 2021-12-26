Семь прогнозов Билла Гейтса на 2022 год
Сооснователь Microsoft, миллиардер-филантроп, один из богатейших людей планеты Билл Гейтс с оптимизмом смотрит на 2022 год. Гейтс спрогнозировал ряд научных прорывов в разных сферах человеческой жизни и деятельности в новом году, пишет израильский «Девятый канал».
Пандемия коронавируса
По мнению Билла Гейтса, в 2022 году острая фаза пандемии коронавируса будет преодолена, несмотря на штамм "омикрон", который стремительно захватывает мир, вытесняя доминирующую "дельту". Ранее Гейтс прогнозировал, что годом окончания пандемии станет 2021 год. Однако он признал, что недооценил, насколько сложно окажется убедить людей вакцинироваться и продолжать носить маски. В 2022 году, считает Гейтс, ковид станет эндемическим заболеванием, то есть характерным для некоторых регионов планеты. Кроме того, миллиардер отмечает, что в текущий момент у человечества гораздо больше возможностей для создания обновленных вакцин, если они, конечно, понадобятся.
Диагностика Альцгеймера по анализу крови
Болезнь Альцгеймера считается самым распространенным на планете нейродегенеративным заболеванием и провоцирует 60-70 процентов случаев слабоумия (деменции). По данным ВОЗ, деменцией страдают 50 млн человек по всей планете, и ежегодно таких больных становится на десять миллионов больше. Факторами риска развития данной болезни называют генетическую предрасположенность, травмы головы, клиническую депрессию и высокое кровяное давление в анамнезе. Методов радикального лечения болезни Альцгеймера не существует. Одной из главных проблем Альцгеймера - то, что его выявляют уже на прогрессирующих стадиях.
По убеждению Гейтса, новаторский метод анализа крови поможет диагностировать болезнь за годы до появления ее характерных признаков, что даст шанс на сохранение когнитивных способностей. Миллиардер отмечает, что в последние годы в этой сфере был достигнут значительный прогресс и 2022 год может стать переломным.
Блокировка Солнца
Гейтс рассчитывает, что в 2022 году может состояться пробный запуск экспериментального метода для борьбы с изменением климата, который разрабатывается учеными Гарвардского университета. Миллиардер вложил денежные средства в разработку проекта SCoPEx (эксперимент по контролируемому возмущению стратосферы), который создали специалисты по солнечной геоинженерии.
"Проект предполагает запуск в атмосферу на высоту 20 километров частиц карбоната кальция (от 100 граммов до 2 килограммов) при помощи воздушного шара. В результате образуется рассеянная туча, которая позволит снизить негативное воздействие солнечных лучей на планету и приостановить или обратить глобальное потепление", - отмечают в Гарварде.
2021 was an incredibly hard year for many people, including me, but there are reasons to be optimistic that 2022 will be better: https://t.co/BxF6Q4K9Mq pic.twitter.com/C0SdhYxKg8— Bill Gates (@BillGates) December 8, 2021
Диагностика здоровья на дому
Гейтс прогнозирует, что уже в ближайшем будущем появится устройство, которое позволит измерять все жизненно важные показатели, не выходя из дома. Филантроп уверен, что в ближайшие годы медики смогут собирать показатели своих пациентов с их «умных» часов. «То, что ваши смарт-часы станут домашним монитором здоровья, весьма вероятно. Но, честно говоря, мы все еще ждем появления множества новых приложений и датчиков», — отмечает он.
По словам Гейтса, любой человек в перспективе сможет сдать анализ крови в ближайшей аптеке, которая будет передавать результаты лечащему врачу. Он также видит большие возможности в развитии телемедицины, которая позволит пациентам не менять врачей, если они переезжают в другой город.
Искоренение полиомиелита
Гейтс заявил, что, если бы ему нужно было поставить на 2022 год только одну цель, то это было бы искоренение полиомиелита, а также туберкулеза и малярии. Полиовирус проникает в организм через рот, попадает в кровь и поражает нервную систему, часто вызывая пожизненный паралич. За последние десятилетия человечество сделало беспрецедентные усилия в борьбе с этой болезнью. Но пока еще есть страны, где полиомиелит не исчез. Гейтс хочет стать человеком, который предпримет финальные шаги для уничтожения полиовируса.
Водородный транспорт
По мнению Гейтса, в следующем году можно ждать серьезного прорыва в области чистой энергетики в рамках проектов Breakthrough Energy Ventures, Catalyst и Fellows. Миллиардер предсказывает реальный прогресс в обнаружении путей выработки экологически чистого и при этом доступного водородного топлива.
В октябре этого года Гейтс и премьер-министр Британии Борис Джонсон объявили о проекте стоимостью 400 миллионов фунтов стерлингов, который должен ускорить развитие зеленой энергетики и достичь целей по нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году.
Разработки Breakthrough Energy Ventures, Catalyst и Fellows направлены на зеленый водород, долгосрочное хранение энергии, экологически безопасное авиационное топливо и системы для улавливания CO2 из воздуха.
Место встречи — метавселенная
Через два-три года большинство виртуальных встреч будут проходить в метавселенной. "Идея заключается в том, что в конечном итоге вы будете использовать свой аватар для встреч с людьми в виртуальном пространстве, которое имитирует ощущение присутствия в реальной комнате вместе с ними. Для этого вам понадобится что-то вроде VR-очков и перчаток с захватом движения", - уверяет Гейтс, подчеркнув, что технологический аспект метавселенной развивается крайне быстро, а со временем этот процесс лишь ускорится.