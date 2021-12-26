Семь прогнозов Билла Гейтса на 2022 год

Сооснователь Microsoft, миллиардер-филантроп, один из богатейших людей планеты Билл Гейтс с оптимизмом смотрит на 2022 год. Гейтс спрогнозировал ряд научных прорывов в разных сферах человеческой жизни и деятельности в новом году, пишет израильский «Девятый канал».

Пандемия коронавируса

По мнению Билла Гейтса, в 2022 году острая фаза пандемии коронавируса будет преодолена, несмотря на штамм "омикрон", который стремительно захватывает мир, вытесняя доминирующую "дельту". Ранее Гейтс прогнозировал, что годом окончания пандемии станет 2021 год. Однако он признал, что недооценил, насколько сложно окажется убедить людей вакцинироваться и продолжать носить маски. В 2022 году, считает Гейтс, ковид станет эндемическим заболеванием, то есть характерным для некоторых регионов планеты. Кроме того, миллиардер отмечает, что в текущий момент у человечества гораздо больше возможностей для создания обновленных вакцин, если они, конечно, понадобятся.

Диагностика Альцгеймера по анализу крови

Болезнь Альцгеймера считается самым распространенным на планете нейродегенеративным заболеванием и провоцирует 60-70 процентов случаев слабоумия (деменции). По данным ВОЗ, деменцией страдают 50 млн человек по всей планете, и ежегодно таких больных становится на десять миллионов больше. Факторами риска развития данной болезни называют генетическую предрасположенность, травмы головы, клиническую депрессию и высокое кровяное давление в анамнезе. Методов радикального лечения болезни Альцгеймера не существует. Одной из главных проблем Альцгеймера - то, что его выявляют уже на прогрессирующих стадиях.

По убеждению Гейтса, новаторский метод анализа крови поможет диагностировать болезнь за годы до появления ее характерных признаков, что даст шанс на сохранение когнитивных способностей. Миллиардер отмечает, что в последние годы в этой сфере был достигнут значительный прогресс и 2022 год может стать переломным.

Блокировка Солнца

Гейтс рассчитывает, что в 2022 году может состояться пробный запуск экспериментального метода для борьбы с изменением климата, который разрабатывается учеными Гарвардского университета. Миллиардер вложил денежные средства в разработку проекта SCoPEx (эксперимент по контролируемому возмущению стратосферы), который создали специалисты по солнечной геоинженерии.

"Проект предполагает запуск в атмосферу на высоту 20 километров частиц карбоната кальция (от 100 граммов до 2 килограммов) при помощи воздушного шара. В результате образуется рассеянная туча, которая позволит снизить негативное воздействие солнечных лучей на планету и приостановить или обратить глобальное потепление", - отмечают в Гарварде.