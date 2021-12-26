Камала Харрис обещает России «самые сильные» санкции

Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации в Украине, заявила вице-президент США Камала Харрис, дав понять, что США координируют свою позицию с союзниками и напрямую доводят ее до сведения российских властей, сообщает РИА Новости.

«Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность», – ответила Харрис на вопрос, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе».

Она подчеркнула, что США работают с союзниками «и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше».