Десятки тел мигрантов выбросило на берег Ливии

На побережье Ливии выбросило тела 27 мигрантов, в том числе двух женщин и одного младенца. Anadolu со ссылкой на отделение Ливийского общества Красного Полумесяца сообщает, что тела 17 мигрантов были обнаружены на побережье в районе Аль-Аллус города Хомс.

В ходе поисково-спасательных операций на близлежащем пляже обнаружили тела еще 10 человек. При этом спасателям удалось обнаружить трех выживших мигрантов, которых доставили в больницу.

Личности погибших мигрантов пока не установлены. Отмечается, что это выходцы из Африки, которые пытались переплыть Средиземное море на надувных лодках.

По данным Международной организации по миграции, с начала года в Средиземном море утонули около 1 500 нелегальных мигрантов.