Кадыров считает, что смог бы решить вопрос Украины

Украина — это «наш народ» и «наша территория», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что Украину следует присоединить к России в случае продолжения политики украинского президента Владимира Зеленского.

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы - наш народ, это наша территория»,— сказал Кадыров во время пресс-конференции, его цитирует РИА Новости.

По его словам, он бы присоединил Чечню к Украине, «если бы мне поручили», но сейчас такие решения не позволяют принимать «государственные договоренности».

Глава Чечни обвинил западные страны в намерении разместить в Украине военные базы и тем самым диктовать условия России. «Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы — пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем», - сказал он.