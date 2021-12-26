Спустя 2 500 лет: турецкий Эфес снова получит выход к морю

Расположенный в западной турецкой провинции Измир античный город Эфес будет вновь соединен с морем благодаря запуску нового канала к концу 2022 года. Об этом сообщила газета Sabah.

Проект по созданию древнего канала Эфеса был запущен, чтобы вернуть городу утерянный выход к морю. По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, "до конца 2022 года всемирно известный древний город Эфес воссоединится с Эгейским морем спустя 2 500 лет с помощью нового канала".

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. По итогам первого будет реконструирован вход в канал и построены пристани и волнорезы. Второй этап включает в себя реорганизацию территории от автомагистрали Измир - Кушадасы до порта Эфес в соответствии с исторической структурой. Таким образом, после завершения проекта туристы смогут посещать старинный город Эфес не только по суше, но и по морю.

Эфес в 2015 году официально стал частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в Эфес, расположенный в уезде Сельчук провинции Измир недалеко от побережья Эгейского моря, прибывает несколько тысяч рейсовых автобусов с иностранными и местными туристами. Некоторые едут сюда, чтобы посетить дом Девы Марии - одно из главных мест паломничества христиан.