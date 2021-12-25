Шахрияр и Зейнаб Мамедъяровы – лучшие среди азербайджанцев на чемпионате мира в Польше

Сегодня в Варшаве стартовал чемпионат мира по рапиду и блицу, в котором участвуют и азербайджанские шахматисты.

В мужском турнире принимают участие Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Васиф Дурарбейли, Магомед Мурадлы, Вугар Асадли и Хазар Бабазаде, а в женском – Зейнаб Мамедъярова, Тюркян Мамедъярова, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедова.

В первый день соревнований у мужчин было сыграно 5 туров, у женщин – 4. После 5 туров лучший результат в мужском соревновании среди наших демонстрирует Шахрияр Мамедъяров. Он набрал 3,5 очка и занимает 26-е место. Шахрияр обыграл поляка Павела Чарноту, сыграл вничью с россиянином Евгением Найером, одолел армянина Самвела Тер-Саакяна, уступил израильтянину Борису Гельфанду и победил серба Александра Инджича. Столько же очков у Васифа Дурарбейли, располагающегося на 39-й позиции.

По 4,5 очка набрали три шахматиста, возглавляющие турнирную таблицу. Это поляк Ян-Кжиштоф Дуда, грузин Баадур Джобава и действующий чемпион мира по классическим шахматам, рапиду и блицу Магнус Карлсен.

В женском турнире сыграно 4 тура. Лучший результат среди наших показывает Зейнаб Мамедъярова, набравшая 3 очка. Она занимает 14-е место. Лидирует россиянка Александра Костенюк, показывающая стопроцентный результат. 4 очка набрали также российская шахматистка Валентина Гунина и представительница Румынии Ирина Булмага.

Мужской турнир по рапиду будет состоять из 13 туров и завершится 28 декабря. Блиц будет сыгран 29 и 30 декабря. Там шахматисты проведут 21 тур. В женском рапиде будет сыграно 11 туров, а в блице – 17.

Призовой фонд мужских турниров равен 350 тысячам долларов, женских – 150 тысячам. Победители получат 60 и 40 тысяч соответственно.