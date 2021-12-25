Пытавшегося ворваться в замок, где была Елизавета II, англичанина передали психиатрам

BBC сообщает, что молодой человек был задержан сразу после того, как проник на охраняемую территорию. Полицейские сообщили, что у этого человека был обнаружен арбалет, и его отправили в закрытую психиатрическую больницу.

По данным Sunday Mirror, нападавшего задержали сразу после того, как сотрудники службы безопасности заметили его при помощи камер внешнего наблюдения. Он не успел проникнуть в какие-либо здания. Позже полиция уточнила, что незваный гость, вероятно, страдает серьезным психическим заболеванием.

Как писала Mail on Sunday, мужчина использовал веревочную лестницу, чтобы перелезть через металлический забор. О том, где именно он попытался ворваться на территорию и насколько далеко находился от самого Виндзорского замка, не сообщается.

BBC напоминает, что в прошлом попытки проникнуть на территорию британских королевских резиденций предпринимались множество раз. Самый известный такой инцидент произошел в 1982 году, когда лондонский безработный по имени Майкл Фэган сумел пробраться в спальню Елизаветы II в Букингемском дворце. В результате он говорил с королевой в течение десяти минут и даже попросил у нее сигарету. Оружия у него не было.