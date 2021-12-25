Пытавшегося ворваться в замок, где была Елизавета II, англичанина передали психиатрам
Британская полиция арестовала 19-летнего вооруженного мужчину, который попытался ворваться на территорию Виндзорского замка, где королева Елизавета II встречала Рождество.
BBC сообщает, что молодой человек был задержан сразу после того, как проник на охраняемую территорию. Полицейские сообщили, что у этого человека был обнаружен арбалет, и его отправили в закрытую психиатрическую больницу.
По данным Sunday Mirror, нападавшего задержали сразу после того, как сотрудники службы безопасности заметили его при помощи камер внешнего наблюдения. Он не успел проникнуть в какие-либо здания. Позже полиция уточнила, что незваный гость, вероятно, страдает серьезным психическим заболеванием.
Как писала Mail on Sunday, мужчина использовал веревочную лестницу, чтобы перелезть через металлический забор. О том, где именно он попытался ворваться на территорию и насколько далеко находился от самого Виндзорского замка, не сообщается.
BBC напоминает, что в прошлом попытки проникнуть на территорию британских королевских резиденций предпринимались множество раз. Самый известный такой инцидент произошел в 1982 году, когда лондонский безработный по имени Майкл Фэган сумел пробраться в спальню Елизаветы II в Букингемском дворце. В результате он говорил с королевой в течение десяти минут и даже попросил у нее сигарету. Оружия у него не было.