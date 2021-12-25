В Минске заявили, что Беларусь развивается и уже привыкла к санкциям

Беларусь не только выстояла в условиях жесточайшего давления со стороны западных стран, но и продолжает развиваться, несмотря на «прогнозы и пожелания недругов», заявил министр иностранных страны Владимир Макей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.

«Вопреки прогнозам и пожеланиям недругов Беларусь выстояла и развивается. Во внешнеэкономической сфере, несмотря на жесточайшее давление и санкции, существенно увеличился экспорт белорусской продукции - положительное сальдо внешнеторгового баланса составило более 3 миллиардов долларов», — заявил Макей, подчеркнув, что несмотря на «уже заказанный для страны похоронный марш», белорусы достойно и спокойно прошли этот период, стали «намного сильнее, закаленнее и увереннее в себе и в будущем страны».

А пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ заявила, что Беларусь привыкла к санкциям Запада, в них для страны нет ничего нового.