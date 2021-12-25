Cинагогу VII века нашли во время раскопок в Турции

"Существовали исторические записи о том, что евреи проживали в Сиде, но мы нашли первое весомое доказательство", - приводит издание слова Фериштаха Аланьялы, ученого из Университета Анадолу.

Турецкие археологи обнаружили датируемую VII веком нашей эры синагогу под жилым домом в районе города Сиде на юге страны. Об этом сообщила газета Sabah.

Здание синагоги было найдено в результате многолетних раскопок в районе Манавгат провинции Анталья. По словам Аланьялы, "синагоги не так заметны, как мечети или церкви", из-за особенностей конструкции, поэтому их не так просто найти.

Надпись на синагоге, проливает свет на ее историю: "Иосиф из Коракесиона (современный район Алании) посвятил это сыну Даниэлю". По словам ученого, Даниэль умер, когда ему было всего два с половиной года, и Иосиф оплатил расходы на реставрацию синагоги.