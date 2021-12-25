Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:50

Премьер-министр Али Асадов заявил, что валютные резервы Азербайджана превысили 53 млрд долларов. Премьер особо подметил значимость валютных резервов, обеспечивающих экономическую и политическую самодостаточность страны. В стране сохранена макроэкономическая стабильность, обеспечена диверсификация экономики и ее интеграция в мировую хозяйственную систему, проведена важная работа по повышению уровня жизни населения. Еще большую значимость придал утверждению премьер-министра Международный валютный фонд (МВФ). В долгосрочных прогнозах МВФ говорится, что в 2021 году в Азербайджане объем номинального ВВП впервые с 2014 года превысит 50 млрд долларов. По ожиданиям фонда после шестилетнего кризисного периода в этом году объем номинального ВВП в стране составит 52,645 млрд долларов. А по дальнейшим прогнозам этот показатель будет расти в следующей последовательности: в 2023 году – 55,975 млрд долларов, в 2024 году – 57,604 млрд долларов, в 2025 году – 59,556 млрд долларов, а в 2026 году - 61,797 млрд долларов.

В уходящем году темпы роста ВВП в Азербайджане оказались выше прогнозов правительства, которые международные структуры изначально считали чересчур завышенными. Даже ближе к концу года, когда прогноз был на уровне 3,4%, международные финансовые организации относились к этому скептически. Они почему-то не допускали роста экономики выше 1,7%. Однако по итогам 11 месяцев темп роста ВВП в стране был зафиксирован на уровне 5,3%, что оказалось выше даже той планки, которую правительство ожидало. И в правительстве даже наблюдалась невиданная до сих пор ситуация, когда соответствующие ведомства не стремились к поставленной цели – прогнозам, а опережали их. Кстати, в ненефтяном секторе темп роста был еще выше. В этом году в ненефтяной отрасли зафиксирован рост более чем на 20%, а ненефтяной экспорт увеличился на 44%, что является показательной цифрой. По прогнозам правительства, до конца года объем ненефтяного экспорта составит 2,6 млрд долларов. А ведь за все время независимости Азербайджана ненефтяной экспорт еще не превышал 1,9 млрд долларов. Были уточнены важнейшие макроэкономические показатели и в ходе обсуждения в Милли Меджлисе отчета по мониторингу и оценке «Стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики». В этом году реальный рост ВВП уже, можно сказать, составил 5,1%, в том числе рост ненефтяного ВВП – 6%. А в следующем году экономический рост прогнозируется на уровне 3,9%. Экспорт по ненефтяному сектору на душу населения повысится со 170 долларов в 2015 году до 260 долларов. Это дает экспертам основание говорить, что в 2025 году этот показатель может достичь уровня и в 450 долларов. Таким образом, успешное выполнение стратегических дорожных карт позволило правительству поставить цель - до 2025 года обеспечить среднегодовой реальный рост ВВП более чем на 3%.