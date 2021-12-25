Али Асадов доволен. «Дорожная карта» подошла к концу. Начинается новая пятилетка "Догнать и перегнать!"
Премьер-министр Али Асадов заявил, что валютные резервы Азербайджана превысили 53 млрд долларов. Премьер особо подметил значимость валютных резервов, обеспечивающих экономическую и политическую самодостаточность страны. В стране сохранена макроэкономическая стабильность, обеспечена диверсификация экономики и ее интеграция в мировую хозяйственную систему, проведена важная работа по повышению уровня жизни населения.
Еще большую значимость придал утверждению премьер-министра Международный валютный фонд (МВФ). В долгосрочных прогнозах МВФ говорится, что в 2021 году в Азербайджане объем номинального ВВП впервые с 2014 года превысит 50 млрд долларов. По ожиданиям фонда после шестилетнего кризисного периода в этом году объем номинального ВВП в стране составит 52,645 млрд долларов. А по дальнейшим прогнозам этот показатель будет расти в следующей последовательности: в 2023 году – 55,975 млрд долларов, в 2024 году – 57,604 млрд долларов, в 2025 году – 59,556 млрд долларов, а в 2026 году - 61,797 млрд долларов.
В уходящем году темпы роста ВВП в Азербайджане оказались выше прогнозов правительства, которые международные структуры изначально считали чересчур завышенными. Даже ближе к концу года, когда прогноз был на уровне 3,4%, международные финансовые организации относились к этому скептически. Они почему-то не допускали роста экономики выше 1,7%. Однако по итогам 11 месяцев темп роста ВВП в стране был зафиксирован на уровне 5,3%, что оказалось выше даже той планки, которую правительство ожидало. И в правительстве даже наблюдалась невиданная до сих пор ситуация, когда соответствующие ведомства не стремились к поставленной цели – прогнозам, а опережали их.
Кстати, в ненефтяном секторе темп роста был еще выше. В этом году в ненефтяной отрасли зафиксирован рост более чем на 20%, а ненефтяной экспорт увеличился на 44%, что является показательной цифрой. По прогнозам правительства, до конца года объем ненефтяного экспорта составит 2,6 млрд долларов. А ведь за все время независимости Азербайджана ненефтяной экспорт еще не превышал 1,9 млрд долларов.
Были уточнены важнейшие макроэкономические показатели и в ходе обсуждения в Милли Меджлисе отчета по мониторингу и оценке «Стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики». В этом году реальный рост ВВП уже, можно сказать, составил 5,1%, в том числе рост ненефтяного ВВП – 6%. А в следующем году экономический рост прогнозируется на уровне 3,9%. Экспорт по ненефтяному сектору на душу населения повысится со 170 долларов в 2015 году до 260 долларов. Это дает экспертам основание говорить, что в 2025 году этот показатель может достичь уровня и в 450 долларов. Таким образом, успешное выполнение стратегических дорожных карт позволило правительству поставить цель - до 2025 года обеспечить среднегодовой реальный рост ВВП более чем на 3%.
Касаясь реализации «Стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики», исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы особо отметил, что реализация «Стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики» достигла своей основной цели: экономика Азербайджана стабилизировалась в краткосрочной перспективе.
Кого-то может смутить выражение «экономика страны стабилизировалась в краткосрочной перспективе». Но попробуем взглянуть правде в глаза без подсказки чиновника, и вспомним, с какими проблемами мы столкнулись в прошлом году. Несмотря на последствия низких цен на нефть, климатических изменений, пандемии и Отечественной войны, иммунитет, приобретенный азербайджанской экономикой, позволил минимизировать последствия кризиса. И это, как утверждает Гасымлы, стало возможным как раз благодаря стратегическим дорожным картам, к которым многие в свое время относились скептически. Но только в результате успешной реализации стратегических дорожных карт реальный рост ВВП Азербайджана в этом году составит 5,1%, а рост ненефтяного ВВП – 6%. И только благодаря успешной реализации стратегических дорожных карт была поставлена цель - обеспечить к 2025 году реальный среднегодовой рост ВВП страны более чем на три процента.
О реализации «Стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики» мы писали много, роль их в развитии экономики страны переоценить трудно. Но, к сожалению, всему хорошему приходит конец - срок реализации стратегических дорожных карт считается истекшим с 1 января 2022 года. Поэтому в настоящее время подготовлен и представлен в соответствующие органы новый документ - Стратегия социально-экономического развития страны и План действий на 2022-2026 годы. И с утверждением нового стратегического документа и плана действий действующие стратегические дорожные карты потеряют силу. И, как особо подчеркнул исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, дополнительных средств из госбюджета на разработку, внедрение, мониторинг и оценку «Стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики» не выделялось. Госструктуры реализовали все меры в рамках выделенного для них бюджета.
Вот так незаметно подошла к концу пятилетка стратегических дорожных карт. И вскоре передаст эстафету новой экономической пятилетке, которая будет управляться новой стратегией - Стратегией социально-экономического развития страны и Планом действий на 2022-2026 годы. Насколько эффективным окажется новый документ, покажет время.