Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:07

Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку с 7% до 7,25%. Верхний предел коридора процентных ставок поднялся с 8 до 8,25%, а нижний остался без изменений – на уровне 6%. Это третье подряд повышение учетной ставки Центробанком в течение текущего года. Откровенно говоря, глава Центробанка Эльман Рустамов этого, видимо, не очень хотел, да и внутренние факторы не давали повода к этому. Но инфляционное давление в последнее время усиливается из-за внешних факторов, которые играют решающую роль в формировании цен. Рост мировых цен на сырье и инфляция у партнеров, последствия сбоев в цепочке поставок и роста транспортных расходов значительно превзошли ожидания и оказались устойчивы. А внутренние факторы усложняют привязку инфляции к целевому показателю из-за повышения ценовых ожиданий.

Низка также роль монетарных факторов в формировании динамики инфляции. Равновесие на валютном рынке укрепляет этот основной фактор стабильности цен и существенно нейтрализует внешнюю инфляцию. А решения об ужесточении монетарных условий усиливают уравновешивающее влияние монетарных факторов на инфляцию. Следующие решения по параметрам коридора процентных ставок будут приниматься с учетом изменения баланса рисков инфляции и перспектив экономики в среднесрочной перспективе. Заявление Центробанка трудно назвать успокаивающим. Выходит, что монетарных факторов для сдерживания инфляции недостаточно. И по итогам текущего года Центробанк ожидает среднегодовую инфляцию уже на уровне 6,3%-6,6%, а годовую – на уровне 11,4-11,9%. И среднегодовая, и годовая инфляция сильно превосходят первоначальный прогноз Центробанка. Для сравнения напомним, что среднегодовая инфляция в стране в 2020 году составила всего 2,8%. А ведь прошлый год считался наиболее неудачным для глобальной экономики, в том числе и азербайджанской. А вот текущий год по всем прогнозам обещал быть успешным с точки зрения развития экономики. И экономика в Азербайджане действительно растет из месяца в месяц, но также из месяца в месяц растет и инфляция. Создается какая-то непонятная ситуация, когда госструктуры по итогам каждого месяца громко рапортуют о росте ВВП и скромно отмечают рост инфляции, сваливая всю вину на внешние факторы. Мол, инфляция у нас импортная. Кстати, даже поверхностный анализ международных рынков показывает, что такая ситуация складывается во многих странах. Их центробанки идентичными аргументами объясняют ситуацию с инфляцией. Мир ожидал роста инфляции в постпандемийный период, против этого, по утверждению центробанков, принимались меры. К сожалению, действительность значительно превзошла ожидания, а меры оказались недостаточно эффективны. Объективные факторы, конечно, никто не может игнорировать. Но ведь у центробанков есть множество инструментов воздействия на инфляцию, в том числе и монетарный фактор, который наш Центробанк как правило всегда ужесточал. Кстати, и Центробанк Азербайджана утверждает, что лишь равновесие на валютном рынке укрепляет этот фактор стабильности цен и существенно нейтрализует внешнюю инфляцию. Другими словами, лишь благодаря стабильному курсу маната еще как-то удается бороться с инфляцией. А этот курс, как известно, поддерживается нефтяными ценами на глобальном рынке, в частности трансфертами в госбюджет из Нефтяного фонда.