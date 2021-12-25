«Омикрон» больно ударил по авиапассажирам: транспортный коллапс продолжается

BBC передает, что с пятницы по воскресенье, в период, когда жители Запада празднуют Рождество, отменено уже более 7 тысяч рейсов.

В результате быстрого распространения нового варианта коронавируса «омикрон» десятки тысяч авиапассажиров по всему миру не смогли отправиться по назначению: компании вынуждены отменять полеты из-за массового ухода на больничный членов экипажей.

Больше всех пострадали США и Китай. По данным сайта FlightAware, только в воскресенье было отменено более 2 тыс. рейсов. Наибольшее число отмененных вылетов приходится на авиакомпании Delta, United и JetBlue. Авиакомпании сообщают, что многие сотрудники не смогли выйти на работу, поскольку у них был выявлен коронавирус, либо они находились в близком контакте с людьми, получившими положительный тест.

Ранее компания United Airlines предупредила, что вспышка «омикрона» «прямо ударила по экипажам и людям, которые обеспечивают нашу работу». И предупредила пассажиров о том, чтобы они не ехали в аэропорт, если их рейсы не подтверждены.

Самой пострадавшей отдельной авиакомпанией стала китайская China Eastern. В течение воскресенья ей пришлось отменить более 390 рейсов. В аэропорту города Сиань на севере Китая отменено более 100 рейсов. В этом городе с населением более 13 млн человек недавно были введены жесткие карантинные меры: местным жителям предписано не покидать свои дома без крайней необходимости. В воскресенье в Сиане было зафиксировано 150 новых случаев коронавируса, что вдвое превышает показатели предыдущего дня. После этого власти запретили жителям открывать окна и начали дезинфекцию.

В лондонском аэропорту Хитроу в течение воскресенья было отменено по меньшей мере 60 рейсов.

Отмена рейсов не только снова ударила по авиационной отрасли, но и явно не добавила оптимизма людям, которые не смогли встретить Рождество с семьями в прошлом году и надеялись, что смогут сделать это сейчас.