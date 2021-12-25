Ульвия Худиева, собкор 02:22

Баку, как и весь мир, готовится встретить наступающий 2022 год, несмотря на то, что праздничное настроение подпортил новый штамм коронавируса «омикрон». Как уже сообщалось, тысячи авиарейсов по всему миру отменяются из-за резкого увеличения заражений, что, в свою очередь, нарушает планы людей на новогодние праздники. Ряд стран возобновляет применение жестких карантинных мер, ограничивает проведение массовых праздничных мероприятий. В Азербайджане в прошлом году торжественного празднования Нового года не было - из-за уважения к памяти погибших в Отечественной войне. Но в этом году в Баку царит новогоднее приподнятое настроение. Украшены улицы, установлены наряженные ели на площадях, в парках. Возле многих станций метро работают праздничные ярмарки, а в центре города, на площади Фонтанов, проходит благотворительная ярмарка «Холодные руки, теплые сердца».

Предновогодний ажиотаж наблюдается в торговых центрах. Отели в туристических регионах уже переполнены, в некоторых из них наблюдается фантастическое повышение цен. Места в дорогих ресторанах Баку все зарезервированы. Оперативный штаб при Кабинете министров своим решением от 11 декабря разрешил работу объектов общественного питания до 2 часов ночи при условии присутствия не более 150 посетителей. Корреспонденты haqqın.az вышли в город, чтобы посмотреть, как Баку готовится к встрече Нового года. Наблюдения показали, что, хотя в центре столицы подготовка к празднику заметна, однако на периферии особого настроения не ощущается. У станции метро «28 Мая» установлено несколько разукрашенных палаток. Продавцы говорят, что хотя продажи снизились по сравнению с допандемийным временем, на фоне года прошлого нынешней ситуацией они довольны. Торговля оживилась, теперь можно распродать залежавшийся из-за пандемии на складах в течение последних двух лет товар. Более того, в этом году появилась возможность еще и заказать товары из Китая. У входа на ярмарку один из продавцов рассказывает, что игрушечный Дед Мороз китайского производства стоит 100 манатов, а Санта Клаус – 120 манатов. Разницу в цене объясняет тем, что последняя игрушка работает автоматически – реагирует на звук, а вот Деда Мороза приходится включать вручную. В целом стоимость Дедов Морозов на ярмарке составляет от 3 манатов до 150 манатов. Продавец по имени Яшар жалуется, что со дня начала работы ярмарки до сих пор не смог продать ни одной такой игрушки. Покупатели в основном берут дешевые китайские елки, тигров - символ 2022 года, цветные фонарики, игрушки для украшения елки.

Один из покупателей, присоединившись к разговору, рассказывает, что елка высотой 90 сантиметров в прошлом году стоила 12, а в этом – 15 манатов. Самая дешевая елочная игрушка стоит полтора маната. Чтобы украсить елку, нужно выложить не менее 50 манатов. Мужчина говорит, что вынужден нарядить елку из-за ребенка, сам ни за что не потратился бы на подобного рода предметы. «По правде говоря, праздничного настроения нет, прежнего вкуса праздника не осталось», - добавил он. Есть в продаже и ели высотой 2-3 метра. Но продавцы говорят, что с начала пандемии спроса на них нет. До этого частные компании, школы, детсады, кафе и рестораны заказывали елки в больших количествах с начала декабря. «Мы привезли эти елки из Китая до пандемии, но не смогли их продать. Теперь снова выставили на ярмарку. Есть большая вероятность, что они вновь вернутся на склад». Один из покупателей рассказывает, что если среди детей и царит праздничное настроение, подросткам, молодежи он просто неинтересен. К тому же пандемия, дороговизна и финансовые проблемы подпортили праздничное настроение. А за пределами центра Баку в эти дни жизнь идет своим чередом. Хотя в нескольких местах и развернуты праздничные ярмарки, покупателей нет. Продавцы перед станцией метро «Нефтчиляр» сетуют, что никто не заходит и не интересуется ценами. «Сам не нарядил елку в своем доме, хотя и продаю новогодние игрушки. Новый год отмечу салатом и какой-нибудь едой», – говорит продавец ярмарки, добавив что ввиду своей религиозности считает расточительством тратить деньги на подобные мероприятия.