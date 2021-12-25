Вот и вооруженный конфликт Талибана с Пакистаном по горячим следам
Между боевиками движения Талибан и вооруженными силами Пакистана вспыхнули боевые действия на границе в провинциях Кунар и Нангархар. Как утверждают в Кабуле, талибы открыли огонь по пакистанским военнослужащим после того, как они обстреляли территорию Афганистана.
Ситуация на афгано-пакистанской границе перестает быть томной, а усиленно создаваемый миф о том, что афганский Талибан был детищем пакистанской разведки – рушится прямо на наших глазах. Масла в огонь добавляет и то, что пакистанские талибы отказались от идеи не то что мира, но даже относительно длительного перемирия с Исламабадом - и в борьбе с ним рассчитывают на помощь афганских «коллег».
Тактика проста и незатейлива – они нападают на пакистанских военнослужащих и затем спешат укрыться на афганской территории. А когда солдаты пытаются их преследовать – то их встречает огонь афганцев. 20 декабря пакистанские военные пытались установить колючую проволоку на участке границы в провинции Нангархар, который талибы превратили в проходной двор.
На место тут же прибыл доктор Башир, начальник разведуправления талибов по провинции в сопровождении солидной группы спецназа Талибана. Угрожая оружием, они разобрали колючую проволоку, а сам Башир заявил буквально следующее: «Если вы будете смотреть в сторону Афганистана со злом, то я последую за вами и проведу здесь линию сражения. Мы будем рады войне с Исламабадом так же, как если бы нам пришлось воевать с евреями». А сопровождавшие его талибы дружно скандировали «Смерть Пакистану!»
После чего в самом Афганистане началась пропагандистская истерия по поводу «вмешательства Исламабада во внутренние дела страны». Пакистанская разведка обвинялась во всех грехах, а в масс-медиа говорилось о неблаговидной и деструктивной роли пакистанской стороны во всем, что происходило в Афганистане за последние полвека, не меньше.
Заодно руководство Талибана объявило об ограничении контактов афганских чиновников с послом Пакистана в Кабуле. Чтоб меньше шпионил и деструктивничал, вражина такой. А замминистра культуры и информации в правительстве талибов Забихулла Муджахид на днях вообще заявил, что «государственная система Пакистана не является исламской, и ислам не имеет значения для пакистанских официальных лиц».
Часть руководства талибов сегодня активно занята конструированием нового политического мифа о «пакистанской угрозе», который, без сомнения, встретит горячую поддержку в массах, включая рядовых бойцов Талибана и немалого числа полевых командиров среднего звена. Уже сегодня в Кабуле распространяются слухи о том, что Исламабад стоит за ИГ-Хорасан и Фронтом национального сопротивления Масуда-младшего.
К действительности это не имеет никакого отношения, ложь и вымысел. Но многие в Афганистане этому верят. Поскольку уже несколько поколений афганцев родились и выросли с мифом о том, что Пакистан хочет отнять часть афганской территории. Каким образом? Да проведя границу по пресловутой «Линии Дюранда», которую начертили на карте в 1893 году афганский эмир Абдул-Рахман и британский дипломат Мортимер Дюранд после двух англо-афганских войн.
По ней сегодня и проходит афгано-пакистанская граница, но все властители Афганистана, что в прошлом веке, что в нынешнем, отказываются ее признавать, требуя от Исламабада вернуть «утраченные территории». Как утверждают сегодня в Кабуле, именно при Ашрафе Гани Пакистану были переданы часть пограничных районов. Поэтому, свержение его администрации является, в том числе, и «победой предательской пропакистанской администрацией со стороны патриотически настроенных талибов». Такой вот пропагандистский выверт, нашедший в Афганистане массу сторонников.
Из их числа стихийно формируется местное «антипакистанское движение», для которого Техрик-е Талибан Пакистан (ТТП), пакистанские талибы, воюющие против Исламабада – естественные союзники и инструмент давления на Пакистан. А где идея – там и обязательно те, кто постарается извлечь из нее вполне конкретные политические и экономические выгоды.
И пока часть руководства Талибов нагнетает антипакистанскую истерию – другая часть намекает Исламабаду, что вполне могли бы выступить посредниками в переговорах властей Пакистана с боевиками ТТП. За соответствующую плату, разумеется, в виде экономической помощи и политической поддержки. И пока будет идти этот скрытый от глаз афганской «улицы» торг – на границе между двумя странами продолжат греметь выстрелы, а талибы будут «выдавливать из себя Пакистан».