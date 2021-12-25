Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 02:34

Между боевиками движения Талибан и вооруженными силами Пакистана вспыхнули боевые действия на границе в провинциях Кунар и Нангархар. Как утверждают в Кабуле, талибы открыли огонь по пакистанским военнослужащим после того, как они обстреляли территорию Афганистана. Ситуация на афгано-пакистанской границе перестает быть томной, а усиленно создаваемый миф о том, что афганский Талибан был детищем пакистанской разведки – рушится прямо на наших глазах. Масла в огонь добавляет и то, что пакистанские талибы отказались от идеи не то что мира, но даже относительно длительного перемирия с Исламабадом - и в борьбе с ним рассчитывают на помощь афганских «коллег».

Тактика проста и незатейлива – они нападают на пакистанских военнослужащих и затем спешат укрыться на афганской территории. А когда солдаты пытаются их преследовать – то их встречает огонь афганцев. 20 декабря пакистанские военные пытались установить колючую проволоку на участке границы в провинции Нангархар, который талибы превратили в проходной двор. На место тут же прибыл доктор Башир, начальник разведуправления талибов по провинции в сопровождении солидной группы спецназа Талибана. Угрожая оружием, они разобрали колючую проволоку, а сам Башир заявил буквально следующее: «Если вы будете смотреть в сторону Афганистана со злом, то я последую за вами и проведу здесь линию сражения. Мы будем рады войне с Исламабадом так же, как если бы нам пришлось воевать с евреями». А сопровождавшие его талибы дружно скандировали «Смерть Пакистану!» После чего в самом Афганистане началась пропагандистская истерия по поводу «вмешательства Исламабада во внутренние дела страны». Пакистанская разведка обвинялась во всех грехах, а в масс-медиа говорилось о неблаговидной и деструктивной роли пакистанской стороны во всем, что происходило в Афганистане за последние полвека, не меньше. Заодно руководство Талибана объявило об ограничении контактов афганских чиновников с послом Пакистана в Кабуле. Чтоб меньше шпионил и деструктивничал, вражина такой. А замминистра культуры и информации в правительстве талибов Забихулла Муджахид на днях вообще заявил, что «государственная система Пакистана не является исламской, и ислам не имеет значения для пакистанских официальных лиц».