Иранская провинция Ардебиль откроет погранпереход с Азербайджаном

Губернатор иранской провинции Ардебиль Хади Амели сообщил об открытии пограничного перехода на севере провинции с целью содействия расширению отношений между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, особенно в области транзита товаров, передает IRNA.

По словам Амели, "этот вопрос... был обсужден на встрече президентов двух стран".

"Чтобы облегчить торговые отношения и транзит товаров, мы намерены расширять дороги провинции, а тем временем развитие городской дороги Парсабад - Ардебиль позволит обеим странам развивать свою торговлю за счет доступа к крупным городам", - указал иранский губернатор.

По его словам, открытие погранперехода Асландуз будет иметь большое значение с точки зрения экономики и процветания приграничных отношений.