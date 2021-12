Генсек ООН призвал готовиться к следующей после COVID-19 пандемии

Пандемия COVID-19 — не последняя для человечества, необходимо готовиться к следующей, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем Twitter.

Международный день противоэпидемической готовности отмечается в мире 27 декабря. Генассамблея ООН провозгласила его в ноябре 2020 года.

"COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему... В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание и выделим те инвестиции, которых он требует", — написал Гутерриш.

#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.



As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.



On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves.