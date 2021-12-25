Вирусолог об опасности бессимптомного течения «омикрона»
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предупредил об опасности бессимптомного течения COVID-19 при «омикроне», передает радио Sputnik.
«Омикрон» — это совсем новая история, никакой статистики не накопилось. Но мы можем предположить, что омикрон-штамм, как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно. Так было и с нулевым уханьским штаммом, и с другими — у некоторых людей не проявляются симптомы вирусной инфекции, но при этом она развивается в организме», — пояснил Аграновский.
По словам вирусолога, бессимптомно зараженные «омикроном» могут, не замечая этого, заражать более уязвимых людей.
«Если так случится, то инфицированный человек может передать вирус дальше. Те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело. К тому же среди таких бессимптомных носителей есть «суперраспространители» вируса. Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей», — отметил он.
Защититься от бессимптомных носителей SARS CoV-2 в своем окружении, по словам вирусолога, можно только с помощью соблюдения санитарно-гигиенических мер, рекомендованных медиками, и вакцинации.