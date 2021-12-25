Вирусолог об опасности бессимптомного течения «омикрона»

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предупредил об опасности бессимптомного течения COVID-19 при «омикроне», передает радио Sputnik.

«Омикрон» — это совсем новая история, никакой статистики не накопилось. Но мы можем предположить, что омикрон-штамм, как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно. Так было и с нулевым уханьским штаммом, и с другими — у некоторых людей не проявляются симптомы вирусной инфекции, но при этом она развивается в организме», — пояснил Аграновский.

По словам вирусолога, бессимптомно зараженные «омикроном» могут, не замечая этого, заражать более уязвимых людей.