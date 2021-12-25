Пресс-секретарь Эрдогана поехал в США и рассказал о Карабахе
«Освобождение Карабаха от оккупации и восстановление территориальной целостности Азербайджана открыли новую страницу в истории региона». Об этом, выступая на конгрессе MAS-ICNA в Чикаго (США), сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Как отметил Калын, армянское лобби в США сделало противостояние с Турцией частью своей самоидентификации.
«В регионе идут другие процессы, теперь вся энергия, все доводы диаспоры вот-вот закончатся. Турецко-армянский конфликт завершается на Южном Кавказе», - сказал он.
Пресс-секретарь Эрдогана также обратил внимание на то, что Анкара и Ереван делают шаги по нормализацию отношений.
«Процесс нормализации отношений больше нужен Армении, которая не имеет выхода к морю, обладает слабой экономикой и находится под опекой России. Данные процессы внесут большой вклад в Армению как с политической, так и экономической точки зрения», - заключил Ибрагим Калын.