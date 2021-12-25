Пресс-секретарь Эрдогана поехал в США и рассказал о Карабахе

«Освобождение Карабаха от оккупации и восстановление территориальной целостности Азербайджана открыли новую страницу в истории региона». Об этом, выступая на конгрессе MAS-ICNA в Чикаго (США), сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Как отметил Калын, армянское лобби в США сделало противостояние с Турцией частью своей самоидентификации.

«В регионе идут другие процессы, теперь вся энергия, все доводы диаспоры вот-вот закончатся. Турецко-армянский конфликт завершается на Южном Кавказе», - сказал он.