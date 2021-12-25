Чавушоглу о новой встрече в формате «3+3»
Анкара нацелена на долгосрочный мир и стабильность на Южном Кавказе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя на пресс-конференции в Анкаре итоги уходящего года.
По словам министра, в вопросе диалога с Арменией Турция тесно координирует свои действия с Азербайджаном.
Чавушоглу также напомнил о недавней встрече в Москве в формате «3+3».
Он отметил, что подобные встречи значимы и Анкара готова принять последующую из них. Диалог в этом формате будет организован по ротационному признаку.