Чавушоглу о новой встрече в формате «3+3»

Анкара нацелена на долгосрочный мир и стабильность на Южном Кавказе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя на пресс-конференции в Анкаре итоги уходящего года.

По словам министра, в вопросе диалога с Арменией Турция тесно координирует свои действия с Азербайджаном.

Чавушоглу также напомнил о недавней встрече в Москве в формате «3+3».

Он отметил, что подобные встречи значимы и Анкара готова принять последующую из них. Диалог в этом формате будет организован по ротационному признаку.