Анкара предложила Еревану встретиться без посредников

Турция и Армения скоординируют точную дату встречи спецпредставителей двух стран в ходе телефонных бесед. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя на пресс-конференции в Анкаре итоги уходящего года.

«Армянская сторона предлагает проведение встречи спецпредставителей в Москве. Мы же выступаем за прямые контакты с Арменией без посредников. Надеюсь, что спецпредставители двух стран оформят дорожную карту диалога, полезную для налаживания дальнейших контактов. Надеюсь также, что позитивные сигналы, озвучиваемые представителями Армении, проявятся на основе конкретных шагов», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил также, что турецко-армянские протоколы 2009 года потеряли значимость и на данный момент более актуальным представляется диалог спецпредставителей двух стран.