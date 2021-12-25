Джейхун Байрамов о вопросе анклавов между Азербайджаном и Арменией

«Азербайджанские земли находились под оккупацией около 30 лет. Освобождение территорий, а также контроль над границей с Арменией создали основу для цивилизованного определения границ». Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, начало этого процесса было отражено и на ноябрьской встрече Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна в Сочи.

«Еще в мае 2021 года Азербайджан дал согласие на создание рабочей группы для начала процесса делимитации. Однако Армения выдвинула определенные условия, поэтому тогда процесс не начался. В таком случае создание комиссии превратилось бы в долгий, бесконечный процесс», - отметил глава МИД Азербайджана.