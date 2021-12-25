Джейхун Байрамов о вопросе анклавов между Азербайджаном и Арменией
«Азербайджанские земли находились под оккупацией около 30 лет. Освобождение территорий, а также контроль над границей с Арменией создали основу для цивилизованного определения границ». Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам года.
По его словам, начало этого процесса было отражено и на ноябрьской встрече Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна в Сочи.
«Еще в мае 2021 года Азербайджан дал согласие на создание рабочей группы для начала процесса делимитации. Однако Армения выдвинула определенные условия, поэтому тогда процесс не начался. В таком случае создание комиссии превратилось бы в долгий, бесконечный процесс», - отметил глава МИД Азербайджана.
Министр Байрамов также подчеркнул, что вопрос анклавов – реальность, который никто не сможет отрицать.
«Независимо от разных ссылок на различные карты, еще в советское время были такие населенные пункты, которые существовали несколько сотен лет. Там были объекты государственной и частной собственности, документы. Нельзя отрицать это. Но в какой форме эти вопросы должны решаться в нынешнюю эпоху? Только в ходе делимитации. Для этого и важно создать армяно-азербайджанскую рабочую группу, и мы к этому готовы. Но означает ли ее создание и начало процесса решение вопросов в короткие сроки? Мы должны быть реалистами: нужно проводить систематическую и непрерывную работу в этой области. Азербайджан считает, что процесс должен проходить за столом переговоров и никакой напряженности между военными быть не должно», - заключил министр иностранных дел.