Джавад Шабири, автор haqqin.az 12:22

По данным статистического агентства Таджикистана, за последние два месяца товарооборот между Душанбе и Тегераном увеличился с $60 миллионов до 180 миллионов долларов. Это беспрецедентный рост: для сравнения, в 2020 году этот показатель составил только $57 миллионов. Более того, в начале 2022 ожидается запуск совместных проектов стоимостью порядка 350 миллионов долларов. Еще два-три года назад казалось, что Таджикистан и Иран заморозили свои отношения качественно и надолго. После скандалов и хлопанья дверьми в 2013-2014 годах, когда в Душанбе были арестованы активы иранского предпринимателя Бабака Занджани на сотни миллионов долларов, а таджикские власти разгромили проиранскую Партию исламского возрождения страны, наблюдатели были уверены – этот конфликт надолго.

А ведь Иран был первой страной, признавшей независимость Таджикистана в 1991 году, и до 2013 года был одним из основных экономических партнеров Душанбе. На протяжении многих лет на рынках Таджикистана было полно иранской продукции. Тоннель «Истиклол» на автодороге Душанбе-Чанак, который считается крупнейшим в Таджикистане, был одним из проектов, спроектированных и реализованных Ираном для облегчения движения между севером и столицей. При финансовой и технической помощи Тегерана была построена и Сангтудинская ГЭС-2. Но в ирано-таджикских отношениях тогда политика с разгромным счетом победила экономику. Правда, с 2018 между Тегераном и Душанбе повеял теплый ветерок – и дипломатические контакты постепенно начали возобновляться. Не слишком быстро, с оглядками и оговорками, еще и потому, что при Хасане Рухани центральноазиатское направление во внешней политике Ирана было далеко не самым приоритетным. Но в нынешнем году восстановление отношений пошло просто рекордными темпами. И из-за того, что 17 сентября Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в рядах которой состоит также и Таджикистан. И из-за того, что в региональной политике в полный рост встал фактор Афганистана. А в конце ноября Эмомали Рахмон и Ибрагим Раиси лично встретились в кулуарах XV Саммита глав государств ОЭС в Ашхабаде, обсудив как груз прошлых проблем, так и перспективы на будущее – экономические и политические.