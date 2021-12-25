Иран перебрасывает силы в Таджикистан... но не против талибов наш комментарий
По данным статистического агентства Таджикистана, за последние два месяца товарооборот между Душанбе и Тегераном увеличился с $60 миллионов до 180 миллионов долларов. Это беспрецедентный рост: для сравнения, в 2020 году этот показатель составил только $57 миллионов. Более того, в начале 2022 ожидается запуск совместных проектов стоимостью порядка 350 миллионов долларов.
Еще два-три года назад казалось, что Таджикистан и Иран заморозили свои отношения качественно и надолго. После скандалов и хлопанья дверьми в 2013-2014 годах, когда в Душанбе были арестованы активы иранского предпринимателя Бабака Занджани на сотни миллионов долларов, а таджикские власти разгромили проиранскую Партию исламского возрождения страны, наблюдатели были уверены – этот конфликт надолго.
А ведь Иран был первой страной, признавшей независимость Таджикистана в 1991 году, и до 2013 года был одним из основных экономических партнеров Душанбе. На протяжении многих лет на рынках Таджикистана было полно иранской продукции. Тоннель «Истиклол» на автодороге Душанбе-Чанак, который считается крупнейшим в Таджикистане, был одним из проектов, спроектированных и реализованных Ираном для облегчения движения между севером и столицей. При финансовой и технической помощи Тегерана была построена и Сангтудинская ГЭС-2. Но в ирано-таджикских отношениях тогда политика с разгромным счетом победила экономику.
Правда, с 2018 между Тегераном и Душанбе повеял теплый ветерок – и дипломатические контакты постепенно начали возобновляться. Не слишком быстро, с оглядками и оговорками, еще и потому, что при Хасане Рухани центральноазиатское направление во внешней политике Ирана было далеко не самым приоритетным. Но в нынешнем году восстановление отношений пошло просто рекордными темпами.
И из-за того, что 17 сентября Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в рядах которой состоит также и Таджикистан. И из-за того, что в региональной политике в полный рост встал фактор Афганистана. А в конце ноября Эмомали Рахмон и Ибрагим Раиси лично встретились в кулуарах XV Саммита глав государств ОЭС в Ашхабаде, обсудив как груз прошлых проблем, так и перспективы на будущее – экономические и политические.
Сегодня точно известно, что иранская сторона готова инвестировать в свободные экономические зоны Таджикистана – «Дангара», «Согд» и «Пяндж», достигнуты договоренности о том, в следующем, 2022 году Иран вложит средства в создание нескольких крупных предприятий на территории этих СЭЗ.
Недавно иранская сторона возобновила выдачу туристических виз для граждан Таджикистана, которые с большой охотой ездят туда на лечение. Между Мешхедом и Душанбе функционирует рейс, который выполняет иранская компания «Вориш Эйрлайнз», а вскоре возобновятся полеты между Душанбе и Тегераном.
Стороны ставят перед собою задачу довести ежегодны товарооборот до 350 миллионов – и даже если учитывать склонность Душанбе и Тегерана к излишнему оптимизму в заявлениях «за все хорошее против всего плохого», эта цифра выглядит вполне вероятной для ближайших нескольких лет.
Но главное в том, что обе страны плотно вовлечены в афганскую ситуацию. Как и Душанбе, Тегеран настаивает на инклюзивности правительства талибов. Но вот дальше начинаются нюансы. Таджикистан полностью и безоговорочно на стороне Масуда-младшего, готов к его безоговорочной поддержке и не намерен как-то улучшать отношения с талибами.
В то же время Иран не столь категоричен. В талибов в свое время он серьезно вкладывался и на открытый конфликт с ними идти не собирается. Если у него и возникнут контакты с младшим Масудом и завяжутся какие-то отношения – то только не совместно с Душанбе. И это противоречие между иранской и таджикской стороной никуда не исчезнет. Остается только надеяться, что оно не приведет еще к одному разрыву между Душанбе и Тегераном, что политика в очередной раз не победит экономику.