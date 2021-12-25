В ближайшее время планируется возобновить авиасообщение между Стамбулом и Ереваном, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя на пресс-конференции в Анкаре итоги уходящего года.

По его словам, с начала года были предприняты усилия по нормализации отношений с Арменией. На взаимной основе назначены представители по диалогу.

Он подчеркнул, что в этом вопросе Турция тесно координирует свои действия с Азербайджаном.