Байрамов о новых судебных исках против Армении

Азербайджан подаст на Армению еще два иска в международный арбитраж, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам года.

«В 2021 году впервые состоялись межгосударственные судебные процессы и иски между Азербайджаном и Арменией. Работы в этом направлении уже начались, в течение этого года Азербайджан подал иск против Армении в Европейский суд по правам человека, в то же время в рамках Конвенции от 1965 года об устранении любых форм расовой дискриминации – в Международный суд ООН», - сказал Байрамов.

По словам министра, Азербайджан продолжит подавать иски против Армении в международный арбитраж: «В короткие сроки в международный арбитраж обратимся в отношении нарушений Арменией двух конвенций – нанесение вреда экологии и окружающей среде, а также незаконное освоение энергетических и природных ресурсов Азербайджана. Это направление - один из приоритетов на 2022 год»