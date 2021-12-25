Азербайджан поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией

«Президент Ильхам Алиев заявил, что является сторонником нормализации отношений и подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией». Об этом, выступая на посвященной итогам года пресс-конференции, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Баку полностью поддерживает нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.

«Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что страна координирует все действия с Азербайджаном. Если мы говорим о нормализации отношений между странами, то она должна иметь фундамент, что соответствует нормам и принципам международного права. Мы также развиваем отношения с соседями на этой основе. Ранее исключением была Армения. Теперь же мы предложили Еревану построить отношения на основе международного права», - подчеркнул Джейхун Байрамов.