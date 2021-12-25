Россия выдвинула НАТО ультиматум

Вопрос о перспективе присоединения Украины к НАТО имеет для России столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам Рябкова, Москва требует от НАТО официального отзыва решения о том, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в Североатлантический альянс.

«Мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить. Всю деятельность НАТО необходимо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО», — сказал он.