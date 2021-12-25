Экс-президент Молдовы не дошел до прокуратуры
Экс-президент Молдовы Игорь Додон не появился в генеральной прокуратуре, куда был вызван для дачи показаний по делу о хищении государственных средств, ему могли быть предъявлены подозрения в участии в коррупционной схеме, передает РИА Новости.
Позже стало известно, что бывший президент обратился к прокуратуре с просьбой перенести слушания по делу о хищении государственных средств на 29 декабря.
"Игорь Додон обратился к нам через своего адвоката и попросил перенести дату слушаний. Мы согласовали этот вопрос, он должен будет явиться в прокуратуру 29 декабря", - сказала глава пресс-службы генеральной прокуратуры Марианна Керпек.
Напомним, по данным следствия, руководство молдавской энергокомпании Energocom в 2008 году вступило в сговор с сотрудниками Министерства экономики и другими лицами, в том числе и иностранными, чтобы реализовать схему завышения закупочных цен на электричество и присвоения себе разницы. Отмечается, что в 2008 году Додон возглавлял министерство экономики Молдовы и был первым вице-премьером страны.