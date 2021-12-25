Баку предлагает Еревану: делимитация границ без предусловий

Баку и Ереван должны начать процесс делимитации азербайджано-армянской границы без предусловий, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на посвященной итогам года пресс-конференции.

"Определение границ - один из важных вопросов на повестке дня. Азербайджан и Армения за почти 30 лет с момента обретения независимости даже не начинали делимитацию границ. Это ненормально", - сказал Байрамов.

По его словам, Азербайджан после деоккупации Карабаха и Восточного Зангезура взял под полный контроль всю границу с Арменией.

"Новая ситуация, новые реалии создали возможность для цивилизованного определения границы, и Азербайджан неоднократно призывал к этому. В документе по итогам встречи в Сочи 26 ноября между лидерами впервые была отражена необходимость начала этого процесса в трехстороннем формате. Хочу отметить, что подобная инициатива, пусть и не отраженная в официальном документе в формате трехсторонних заявлений, была озвучена еще в мае этого года, и азербайджанская сторона ответила взаимностью на нее, дала согласие на создание рабочей группы. Однако Армения тогда выдвинула некоторые инициативы, которые были неприемлемы для Азербайджана", - отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан готов приступить к делимитации границ с Арменией: "Полагаем, что противоположная сторона осознает неизбежность этого, что данный процесс соответствует принципам и нормам международного права, что делимитации нет альтернативы. Думаем, в ближайшее время мы получим положительный месседж".