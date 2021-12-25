Синоптики о погоде на завтра

28 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 1-3°, днем - 8-11° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем - 8-10° тепла.

Атмосферное давление 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.