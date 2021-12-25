Синоптики о погоде на завтра
28 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 1-3°, днем - 8-11° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем - 8-10° тепла.
Атмосферное давление 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 0-5° тепла.