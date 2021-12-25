Турция считает, что Евросоюз затягивает диалог с Анкарой

Европейский союз избегает диалога с Турцией в вопросе продвижения диалога по упрощению визового режима и обновлению Таможенного союза. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги уходящего года на пресс-конференции в Анкаре.

По словам министра, большинство оставшихся критериев, выдвигаемых Евросоюзом, уже выполнены Анкарой.

«Евросоюз сегодня попросту затягивает время для того, чтобы отдалить возможность решения вопроса. Ставка делается на отказ от реализации данных обещаний», - отметил Чавушоглу.