«Завершился этап боевого согласования действий отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях. Более десяти тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов», — заявил Интерфакс со ссылкой на военные источники.

Российские военные заявили, что после завершения продолжительных учений вблизи границы войска вернулись в места своей постоянной дислокации.

Готовясь начать в будущем году переговоры о безопасности с администрацией Байдена, Россия отвела от украинской границы десять тысяч своих военнослужащих, сообщает Fox News.

Западные страны в последние месяцы выражают обеспокоенность наращиванием группировки войск, численность которой в ноябре была доведена до ста тысяч. Некоторые государства начали выступать с тревожными заявлениями о том, что Россия готовится к вторжению на Украину, действуя точно так же, как в 2014 году, когда она осуществила аннексию Крыма.

Путин неоднократно отрицал наличие таких планов, утверждая, что США и их европейские союзники пытаются нагнетать страх перед вторжением, дабы оправдать переброску собственных войск по другую сторону границы.

Путин призвал страны Запада взять на себя обязательства по ограничению экспансии и своей активности в преддверии продолжительных дискуссий, которые состоятся у него в январе с президентом Байденом.

«Вы должны дать нам гарантии — и немедленно», — заявил он по поводу предложений, которые Россия в этом месяце передала США в попытке снизить напряженность из-за Украины.

Путин заявил, что Соединенные Штаты положительно отреагировали на предложения по безопасности, и сказал, что он возлагает надежды на переговоры, которые состоятся в будущем году в Женеве.

«Мы готовы и на площадке ОБСЕ это обсуждать [гарантии безопасности]. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсирование возможного начала работы в ближайшее время, в первых числах января, позволит нам двигаться вперед», — заявил Путин.