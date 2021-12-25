Турция: Гарантии России и НАТО должны быть взаимными

Некоторые члены НАТО выступают за напряженность в отношениях с РФ, но Турция всегда за диалог, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

"На встречах НАТО РФ всегда на повестке дня. Кто-то за диалог, кто-то за напряженность. Но Турция всегда за диалог. Все вопросы можно решить диалогом. Для нас важна встреча НАТО с РФ, и мы считаем положительным, что Россия приветствует ее. Если от РФ к нам будут специфические запросы в связи с НАТО, мы всегда ответим конструктивно", - цитирует слова Чавушоглу РИА Новости.

"Что касается гарантий, которые РФ требует от НАТО, то любое предложение должно быть взаимным. Может, НАТО тоже хочет гарантий от РФ. Нужно держаться подальше от максималистских подходов. Обе стороны должны стремиться к консенсусу, тогда и решение будет конструктивным и положительным", - добавил турецкий министр.