Успешно завершился Второй шахматный турнир среди адвокатов, который проводился в преддверии «Дня адвоката», отмечаемого в Азербайджане 28 декабря.

Организованный Коллегией адвокатов шахматный турнир проводился 25-26 декабря.

Основной целью проведения конкурса является поддержка развития шахматного спорта в стране, создание условий для демонстрации адвокатами своих способностей в шахматах и оценки их способностей.

В республиканском конкурсе приняли участие 30 адвокатов и кандидатов в адвокаты.

В результате двухдневного конкурса адвокат Айдын Алекперов занял 1-е место. Второе место занял адвокат Эльшан Сафаров, а третье - Санан Сулейманов.