«Смерть талибам!»: Панджшер охватили протесты

Десятки жителей афганской провинции Панджшер, которую населяют преимущественно таджики, устроили 26 декабря акцию протеста после убийства талибами местного жителя. Как сообщает новостное агентство Aamaj News, собравшиеся скандировали «Смерть талибам!».

Демонстрация 26 декабря стала первой массовой акцией панджшерцев после прихода к власти движения «Талибан», передает «Фергана».

Как уточняется, протестующие пронесли по улицам Базарака тело застреленного талибами местного жителя и устроили митинг перед зданием региональной администрации.