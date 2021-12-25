«Смерть талибам!»: Панджшер охватили протесты
Десятки жителей афганской провинции Панджшер, которую населяют преимущественно таджики, устроили 26 декабря акцию протеста после убийства талибами местного жителя. Как сообщает новостное агентство Aamaj News, собравшиеся скандировали «Смерть талибам!».
Демонстрация 26 декабря стала первой массовой акцией панджшерцев после прихода к власти движения «Талибан», передает «Фергана».
Как уточняется, протестующие пронесли по улицам Базарака тело застреленного талибами местного жителя и устроили митинг перед зданием региональной администрации.
برای نخستینبار؛ پنجشیریان جسد به دوش شعار «مرگ به امارت طالبان» سر دادند— Aamaj News (@aamajnews24) December 26, 2021
شماری از باشندگان عنابهی پنجشیر میگویند که طالبان محمد آغا جوان بیگناهی را با شلیک گلوله کُشتهاند. آنها امروز جسد این جوان را به دوش کشیده و شعار مرگ به طالبان سر دادند. طالبان در مورد چیزی نمیگویند. pic.twitter.com/UawUJZwb6v