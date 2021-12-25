Расширение логистических возможностей Бакинского порта

Проект разработан на основе технологического задания компании CLAUDIUS PETERS Technologies (Германия), которая является поставщиком оборудования. Благодаря строительному опыту и инженерному потенциалу корпорации EVRASCON удалось создать детальный план строительства комплекса, который будет состоять из двух этапов.

По заказу ЗАО Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Евразийская строительная корпорация ОАО EVRASCON начала строительство комплекса «Склады минеральных удобрений» на территории нового Бакинского международного морского торгового порта в Аляте.

Этап 2 - строительство статической металлоконструкции конвейерной линии, оснащение оборудованием и полная автоматизация процессов перевалки и хранения сухих гранулированных минеральных удобрений.

Этап 1 - возведение общей конструкции здания, состоящей из монолитных железобетонных блоков сложной конфигурации, с конвейерными туннелями и покрытием металлоконструкцией с двухпутьными конвейерами.

Проект общей площадью 7 465 квадратных метров будет иметь широкий спектр возможностей: автоматическая выгрузка, хранения и загрузка минеральных удобрений за счет современных конвейеров, отправка с железнодорожными путями и многое другое.

Благодаря современным методам строительства, с использованием лучших материалов и оборудования, новый склад сможет единовременно хранить 60 тысяч тонн удобрений.

Сдача объекта намечена на конец 2022 года.