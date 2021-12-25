Джемаль Бустани, автор haqqin.az 14:54

Американская разведка получила убедительные доказательства того, что Эр-Рияду с помощью Пекина удалось совершить рывок в развитии баллистической программы – в местности Давадми были замечены следы утилизации веществ, которые остаются в процессе производства твердотопливных баллистических ракет. Скандал между Вашингтоном и Эр-Риядом ожидается громкий. И пусть большей частью он будет проходить «под ковром», без выноса особо деликатных моментов на обозрение почтенной публики, его не избежать и в зародыше не погасить. Слишком уж оглушительной выглядит пощечина Эр-Рияда Вашингтону.

Саудиты – крупнейшие в мире покупатели оружия, что совершенно не является секретом. Как и их военно-техническое сотрудничество с Китаем, длящееся уже более трех десятилетий. До недавнего времени Королевство как не старалось, но так и не смогло создать собственный военно-промышленный комплекс (ВПК), который мог бы производить хоть что-нибудь из вооружений. Даже изготовление автоматов Калашникова оказалось им не под силу, хотя, казалось бы, чего уж проще. Международные наблюдатели, слушая о планах наследного принца Мухаммеда бин Салмана израсходовать 20 миллиардов долларов на создание саудовской военной промышленности, продукция которой к 2030 году должна обеспечить 50% военных потребностей Эр-Рияда, только скептически хмыкали. Дело считалось совершенно бесперспективным, потому как в этой сфере проще купить за границей, чем наладить собственное производство. Совсем другой технологический уклад, не пустом месте его не создашь. Но саудовскому кронпринцу не привыкать рвать шаблон международному сообществу. Он сумел договориться с Пекином о приобретении полного цикла производства баллистических ракет, о строительстве завода по их изготовлению – и вот теперь саудиты делают их сами, о чем и сообщила американская разведка администрации Байдена.

Тем самым ввергнув ее в легкий шок, поскольку совершенно не понятно, как теперь разговаривать с Тегераном об ограничении его ракетной программы. Ведь теперь у иранцев есть полное право любые претензии США в этой области парировать незатейливым аргументом: «Нам нельзя, а Эр-Рияду можно? А почему так, что за двойные стандарты?» И ведь не возразишь. Но это еще что. Не менее важен и тот факт, что Саудовское королевство, еще вчера верный союзник и вообще «непотопляемый аравийский авианосец» Штатов, вступил в тесные отношения с Пекином. Настолько тесные и в такой деликатной сфере, что их вполне можно было бы назвать интимными. Достаточно вспомнить, сколько шума в этом году было вокруг сотрудничества Китая и Эмиратов, чтобы представить себе возмущение нынешних обитателей Белого дома из-за этой «ракетной» истории. Самым логичным выходом для них было бы наказать разведку. Проморгали, дескать, просмотрели, за что вам деньги платят. Но тут-то и вылез на свет заключительный нюанс, прозвучавший для той части команды Байдена, которая занимается Ближним Востоком как контрольный выстрел в голову. Оказывается, еще в 2019 году разведывательное сообщество США знало, что Саудовская Аравия сотрудничает с Китаем в продвижении своей программы баллистических ракет. Знало – но по распоряжению Дональда Трампа не спешило информировать об этом Конгресс и заседающих там демократов. Тут бы и на экс-президента «всех собак повесить», что в Вашингтоне и приготовились сделать. Но вовремя спохватились, поскольку начни это делать – и тут же пойдут неприятные вопросы: «А как же новая администрация работает с разведывательным сообществом, если оно не спешит проинформировать его о таких стратегических изменениях на Ближнем Востоке?»