Новым министром здравоохранения Грузии станет финансист

Новым министром здравоохранения, труда, беженцев и социальной защиты Грузии станет 42-летний специалист финансового менеджмента, бывший банковский работник, Зураб Азарашвили, передают «Новости-Грузии».

С февраля 2021 года он занимал пост заместителя министра обороны, а до этого работал в финансовой сфере.

Отметим, что 9 декабря глава Минздрава Екатерина Тикарадзе подала в отставку со своей должности, не называя причин. В СМИ выдвинули версию, согласно которой, она не соглашалась с премьер-министром Гарибашвили по вопросам использования «зеленого паспорта» — сертификата вакцинации от коронавируса.