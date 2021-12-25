Разыскиваемый полицией Назарли совершил кражу из мечети

В Азербайджане числившийся в розыске как без вести пропавший мужчина совершил кражу из мечети. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ночь на 24 декабря в Масаллинский РОП поступила информация о краже из мечети в поселке Борадигах одного плафона, электронных часов, трех карт памяти, связки ключей и микрофона.

По подозрению в совершении преступления были задержаны житель села Виравул З.Назарли и ранее судимый житель города Лянкярана М.Асадзаде. Также было установлено, что З.Назарли числится в розыске как без вести пропавший.