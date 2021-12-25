В Нахчыване открылся новый региональный сервисный центр MilliÖN
Еще одна радостная весть от платежной системы MilliÖN, которая постоянно стремится предоставлять своим пользователям безопасные, соответствующие высоким стандартам качества услуги.
24 декабря в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана состоялась церемония открытия регионального сервисного центра MilliÖN. С открытием 4-го по счету регионального сервисного центра MilliÖN терминалы MilliÖN стали доступны для клиентов по всей территории Азербайджана, включая Нахчыванский и Карабахский административные регионы.
Исполнительный директор ООО Komtec LTD, оператора сети терминалов MilliÖN, Пюнхан Нариманов отметил, что работа по расширению платежной сети будет продолжена и в дальнейшем.
Оператор сети терминалов MilliÖN, лидера на рынке электронных платежных систем, ООО Komtec LTD предоставляет услуги населению в различных сферах (мобильные операторы, интернет-провайдеры, кабельное телевидение, стационарные телефоны, коммунальные платежи, банковские услуги, страховые услуги, развлечения и др.) с возможностью оплаты в кратчайшие сроки удобным и надежным способом.
Подробную информацию о платежных терминалах, постоянно обновляемых услугах платежной системы MilliÖN можно получить на сайте www.million.az, на страницах в социальных сетях, или позвонив по номеру *0010.