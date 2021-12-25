В Нахчыване открылся новый региональный сервисный центр MilliÖN

24 декабря в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана состоялась церемония открытия регионального сервисного центра MilliÖN. С открытием 4-го по счету регионального сервисного центра MilliÖN терминалы MilliÖN стали доступны для клиентов по всей территории Азербайджана, включая Нахчыванский и Карабах ский административные регионы.

Еще одна радостная весть от платежной системы MilliÖN, которая постоянно стремится предоставлять своим пользователям безопасные, соответствующие высоким стандартам качества услуги.

Исполнительный директор ООО Komtec LTD, оператора сети терминалов MilliÖN, Пюнхан Нариманов отметил, что работа по расширению платежной сети будет продолжена и в дальнейшем.

Оператор сети терминалов MilliÖN, лидера на рынке электронных платежных систем, ООО Komtec LTD предоставляет услуги населению в различных сферах (мобильные операторы, интернет-провайдеры, кабельное телевидение, стационарные телефоны, коммунальные платежи, банковские услуги, страховые услуги, развлечения и др.) с возможностью оплаты в кратчайшие сроки удобным и надежным способом.

Подробную информацию о платежных терминалах, постоянно обновляемых услугах платежной системы MilliÖN можно получить на сайте www.million.az, на страницах в социальных сетях, или позвонив по номеру *0010.