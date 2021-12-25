«PMD Group» скупила все ведущие отели. А теперь покупает самое высотное здание в Баку

Несколько дней назад haqqin.az сообщал о приобретении ООО «PMD Group» ведущих отелей страны. Как сообщает «Туран», накануне объявлено о слиянии ООО «PMD Group» с ООО «Azvil Tikinti», по завершении которого вторая компания прекратит свою деятельность. ООО «Azvil Tikinti» является одним из двух заказчиков строительства по проспекту Гейдара Алиева в Баку самого высотного здания в Азербайджане.

С 2014 года по совместному заказу ООО “Azinko Holding” и ООО “Azvil Tikinti” ведется строительство 52-тиэтажного бизнес-центра Baku Tower, наземная высота которого составляет 277 м. Общая площадь здания 84,5 тыс. м2. Об объеме инвестиций и их источнике публичной информации нет.

ООО “PMD Group”, учрежденная в 2013 году, является ведущей компанией в Азербайджане в сфере инвестиций в недвижимость, управления активами и недвижимостью, банковскую сферу, аграрное производство…