Роберт Кочарян о выборах в Армении: «Ким Чен Ын умер бы от зависти»

«Армения перестала быть демократическим государством, потому что в стране не работает правовая система». Об этом на пресс-конференции заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

По его словам, произошедшее во время местных выборов – мастер-класс для диктаторов, потерявших рассудок у власти.

«Ким Чен Ын умер бы от зависти. То, что произошло в Ванадзоре, Горисе, Талине, Масисе и ряде других городов, было бы невозможно представить даже человеку с больным воображением», - заявил он.