Переговоры по СВПД: Иран рассчитывает на снятие ограничений по продаже нефти

Иранская сторона на возобновляющихся переговорах по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому (СВПД), намерена поднять вопрос о снятии преград для экспорта иранской нефти. Об этом, заявил журналистам глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан, передает Anadolu.

«Наибольшую значимость для Ирана представляют такие вопросы, как беспрепятственная реализация нефти и размещение средств в иностранной валюте на счетах в иранских банках. Кроме того, Тегерану необходимо извлечь выгоду из всех коммерческих возможностей», - сказал глава иранского МИД.

По его словам, на повестке дня также будет стоять вопрос, касающийся гарантий и возможной отмены санкций со стороны США.