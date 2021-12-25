Переговоры по СВПД: Иран рассчитывает на снятие ограничений по продаже нефти
Иранская сторона на возобновляющихся переговорах по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому (СВПД), намерена поднять вопрос о снятии преград для экспорта иранской нефти. Об этом, заявил журналистам глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан, передает Anadolu.
«Наибольшую значимость для Ирана представляют такие вопросы, как беспрепятственная реализация нефти и размещение средств в иностранной валюте на счетах в иранских банках. Кроме того, Тегерану необходимо извлечь выгоду из всех коммерческих возможностей», - сказал глава иранского МИД.
По его словам, на повестке дня также будет стоять вопрос, касающийся гарантий и возможной отмены санкций со стороны США.
Иранский министр считает, что на столе переговоров в Вене приемлемый для всех сторон документ.
Он подчеркнул, что Иран в случае возвращения в СВПД рассчитывает получить полные уступки в сфере экономики в соответствии со сделкой.
В Вене, 27 декабря, стартовал восьмой раунд переговоров по ядерному соглашению с участием Ирана и стран - участниц группы «4+1».